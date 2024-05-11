Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi. Tanıyana aşk olsun

Kaynak: Haber Merkezi
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi. Tanıyana aşk olsun
Teoman bir kafede otururken fotoğraf paylaştı. Hayranları şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

Türk rock müziğin efsane isimlerinden biri olan Teoman, hayranlarını şaşırttı. Bohem hayatı ve ‘emeklilik’ söylentileriyle sık sık gündeme gelen Teoman, Instagram’dan bir fotoğrafını paylaştı.

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Kapüşonlu ve gözlüklü haliyle adete kamufle olan 56 yaşındaki Teoman, fotoğrafına ‘Roman ve Düello single’ı çıkmak için gün sayıyor’ notunu ekledi.

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Gündem yaratan fotoğrafları ise Nil Karaibrahimgil, Gülşen, Hazar Ergüçlü gibi isimlerle çalışan Mesut Adlin geçti.

İşte güldüren sosyal medya yorumları; “Abi kafede kız kesmekten bıkmadın mı ya”, “Abi neden maaşın yatmasını bekleyen 30 yaşındaki biracılar gibi bir fotoğraf?”, “Bu adamın koy vermişliği bambaşka bir seviye”

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