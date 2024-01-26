Bira fabrikası 468 yıl sonra iflas etti. Tarihi ülkeden de eski

1556 yılında Bavyera’nın Fürstenfeldbruck ilçesinde açılan ve Almanya’nın en eski ve geleneksel bira fabrikalarından biri olarak bilinen Maisach, mali kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Fabrika sahibi Michael Schweinberger, durumu dün yaptığı basın toplantısında duyurdu. “Borçlular çok, varlıklar az” diyen Schweinberger, şirketin büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Fabrika, 2019 yılında yaklaşık 2 milyon Euro ciro elde etmişti, ancak salgınla birlikte gelen kısıtlamalar, artan enerji fiyatları ve enflasyon fabrikanın zarar görmesine yol açtı.

SİPARİŞLER GERİ ÇEKİLDİ

Fabrikanın yaz aylarında aldığı büyük miktardaki bira da laktik asit bakterisi bulaşması nedeniyle sadece market raflarından geri alınmakla kalmadı, aynı zamanda 50 bin Euro’luk bir zarara da neden oldu.

Bu durum üzerine bölgedeki üç büyük alıcı da siparişlerini geri çekti ve bu da fabrikanın son darbesi oldu. İflas başvurusunun resmi sonucu henüz belli olmayan fabrika, açık, koyu ve Kellerbier gibi bazı biraların üretimine bir süre daha devam edeceğini açıkladı.