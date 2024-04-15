Bırakın dört kişilik aileyi geçindirmeyi tek başına yaşamak bile hayal oldu

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından yapılan Mart 2024 dönemine ait 'Açlık ve yoksulluk Sınırı Araştırması' kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yılı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamalara göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2024 yılının Mart ayı için 16 bin 646 lira. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 57 bin 578 lira olarak gerçekleşti.

TEL YAŞAYAN BİRİNİN YOKSULLUK SINIRI 26 BİN 517 LİRA

Tek başına yaşayan bir vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını sürdürebilmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 26 bin 517 lira olarak açıklandı. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 26 bin 517 lira olarak hesaplandı.

GÜNLÜK HARCAMA 555 TL

Günlük harcamalarda Mart 2024 tarihinde en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 172.09 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 124.81 lira olarak belirlendi. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 125.59 liraya kadar çıktı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 lira oldu. Katı yağ ve sıvı yağ ise 31.16 liralık masraf yapılması gereken ürün grubu oldu. Yumurta için 9.6, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 13.46 lira harcama yapılması gerekiyor.

HARCAMA SEPETİNDE ETİN PAYI YÜKSELDİ

Daha dar bir gruplandırmaya göre yapılan harcamalarda ise süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31 ile en yüksek paya sahip olarak öne çıktı. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28.8 ile ikinci sırada yerini aldı. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 22.6 seviyesine ulaştı. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 8.5'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8’i buldu.