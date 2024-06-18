Birbirlerine kurşun yağdırdılar. Yer Taksim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Birbirlerine kurşun yağdırdılar. Yer Taksim

Taksim’de husumetli mekan sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 şüpheli de yakalandı.

Silahlı kavga, geçen hafta saat 01.15 sularında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi.

İki mekan sahibi arasında gece saatlerinde başlayan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Mekan çalışanları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu, dört kişi silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı.

Sokağa kaçan çalışanlardan üçü yaralandı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı B Bölge Güven Timleri ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek kaçan şüphelileri kovalamaca sonucunda yakaladı.

Olayda kullanılan silahla birlikte yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yaralanan şahıslar ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, yaralılarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında uzun süredir husumet bulunduğu belirlendi. O

Olayla ilgili tutuklama kararı çıkarılan üç şüpheli, "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi. Silahlı kavga anı ise kameralara yansıdı.

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