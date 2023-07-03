Birce Akalay ilk aşkını anlattı

Marie Claire dergisinin yeni sayısında hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Birce Akalay, 40’lı yaşlardan beklentisini ve aşkla ilgili düşüncelerini anlattı.

Birce Akalay ilk aşkını anlattı

Ünlü oyuncu Birce Akalay, Marie Claire dergisinin temmuz sayısının kapak kızı oldu.

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Akalay, “20’li ve 30’lu yaşlar nasıldı? Bu süreçte nasıl bir kadına evrildiniz? Ve 40’lardan beklentiniz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “20’ler tüy gibiydi, rüzgârla oradan oraya savrulur zamanla dans ederdi. 30’lar bir noktaya kadar Notre Dame’ın kamburu Quasimodo gibi... Şu an 39 yaşımdayım. Hatta tam da 40’ımdan aldığım ilk gün yazıyorum bunu. Ben o 40 yaş döngüsüne geçtiğimiz yıl girdim. Bu sene yine 30’ların son çırpınışları geldi ama artık tamamım bence 4x10 geldi. Artık çok huzurluyum bu yüzden. Dengede, makul ve nihayet kendime özenliyim.”

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İLİŞKİM YOK HENÜZ ÂŞIK DEĞİLİM

Birce Akalay, aşk hakkında şunları söyledi: “Aşk müthiş bir şey. Ben hemen hemen her şeyi aşkla yapmayı seviyorum. Şu an ilişkim yok, henüz âşık değilim.”

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Oyuncu, ilk aşkını da anlattı: “İlk aşkım ilkokuldaydı. İsmi Selim’di. Ben birinci sınıftım, o beşinci. Hayran hayran onu izlerdim bahçede teneffüste.” Akalay, artık iç huzurunun yerinde olduğunu sözlerine ekledi: “Mutsuzsam da birkaç gün eve kapanır, kimseyle görüşmez, bol bol düşünür yazar meselemi çözerim. Kimsenin kimseyi mutsuz etmeye hakkı olmadığını düşünüyorum.”

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