Birce Akalay, Nejat İşler'in olay gecesini anlattı. İnanç Konukçu'ya yumruk atmıştı

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Birce Akalay, Nejat İşler'in olay gecesini anlattı. İnanç Konukçu'ya yumruk atmıştı
Birce Akalay, katıldığı bir davette Nejat İşler'in İnanç Konukçu'yu yumrukladığı gece ile ilgili ilk kez konuştu.

İddialara göre geçtiğimiz hafta bir gece kulübüne giden ünlü oyuncu Nejat İşler arkadaşı Birce Akalay'la eğlendiği esnada yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’yu tanımadı. Arkadaşını tanıyamayan İşler, alkolün de etkisiyle yanına gelen arkadaşına yumruk attı. Söz konusu geceyle ilgili günler sonra Birce Akalay'dan açıklama geldi.

Birbirinden ünlü dizilerde rol alan ve son olarak Aile dizisinde canlandırdığı Cihan Soykan karakteriyle izleyicilerinden büyük beğeni alan Nejat İşler iddiaya göre, Asmalımescit’te bulunan bir gece mekanında arkadaşı Birce Akalay ile eğlendiği esnada ikilinin yanlarına Behzat Ç. Dizisinde beraber rol aldığı iş arkadaşı İnanç Konukçu geldi.

"KONU A İKEN Z OLUYOR"

Alkolün tesiriyle Konukçu’yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına yumrukla saldırdı. Olaylı gece sadece bununla da bitmemiş iddiaya göre çıkan izdihamda Birce Akalay da kafasını sert biçimde duvara vurmuştu.

Olaydan günler sonra Birce Akalay, Nejat İşler ile İnanç Konukçu'nun kavga ettiği geceyle ilgili ilk kez konuştu.

Akalay, "İki insan arasında öyle şeyler olabilir. Ben neden aynı ortamda olduğum için manşette yer aldım bilmiyorum. Konu bazen A iken Z oluyor ya sizde biliyorsunuz bu çok ciddiye alınabilecek bir durum değil" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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