

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş arasındaki yaş farkı nedeniyle yaşadıkları aşk hayranlarını ikiye bölse de hayranlarından gelen tepkiler yerini anlayışa bıraktı. Çift 2024’de ilan ettikleri aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.



Son olarak Hakan Kurtaş’ın Netflix platformunda yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti adlı dizide partneri Serenay Sarıkaya ile olan sahneleri magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve tartışmalara yol açmıştı.

Söz konusu sahnelerden sonra Birce Akalay’ın Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Hakan Kurtaş’ın oyunculuk perfomansına çok profesyonel yorumunu yapması magazin gündeminde alevlenen tartışmaları bitirdi. Birce Akalay’ın sahneye olan yorumu hayranlarından tepki çekse de ünlü oyuncu gelen tepkilere yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.

Ünlü oyuncu ilişkisiyle ilgili polemiklerden kaçınarak, işine odaklı bir profil çiziyor. Kuş Uçusu dizisinde canlandırdığı Lale Kıran karakterinin ardından dijital platformlarda yeni bir dizi ya da filme imza atıp atmayacağı merak ediliyor.

İş hayatıyla özel yaşamını dengeli bir şekilde yürütmeye çalışan oyuncunun sevgilisi Hakan Kurtaş ile yaptığı romantik paylaşımlarda büyük ilgi görüyor. Ünlü çift yapılan negatif yorumlara rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamayı sürdürüyor.

Son olarak yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş paylaştığı kareyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Çift, birlikte katıldıkları etkinliklerdeki uyumlarıyla beğeni topluyor.





Kurtaş, sosyal medya hesabından Birce Akalay’la birlikte verdiği romantik kareleri paylaştı. Samimi halleriyle beğeni toplayan çiftin fotoğrafları kısa sürede binlerce yorum aldı.