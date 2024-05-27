Birden fazla evi olanlar dikkat. Haziran'da geliyor

Ekonomi yönetimi, doğrudan vergilerin oranını artırmak amacıyla yeni bir vergi reformu paketi üzerinde çalışıyor. Söz konusu çalışmada ev sahiplerini ilgilendiren düzenlemeler de yer alıyor. Ekonomi kurmaylarının üzerinde çalıştığı pakette birden fazla evi olanların ekstra vergi ödemesi gündemde.

Söz konusu düzenlemeye göre, ev sahipleri oturduğu evin vergisini her yıl normal ödemeye devam edecek. Ancak 2 veya daha fazla evi olanlar her ev için katlanarak artan emlak vergisi ödeyecek. 2 veya daha fazla eve oranın ne kadar artacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yeni paketin haziran ayının ilk haftasında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Ev, iş yeri, tarla ya da bahçe gibi gayrimenkullere sahip olanların ödemesi gereken emlak vergisinin 2024 yılında ödenecek ilk taksiti için son gün 31 Mayıs… Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergi ödemesi gerekiyor. Bu yıl alanlar ise vergiyi 2025 yılında ödemeye başlayacak.

İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebiliyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor