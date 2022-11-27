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Biri bitmeden diğeri başlıyor bu seferki kabusun adı kızamık

Dünya Sağlık Örgütü’nden başka bir öldürücü salgınla ilgili korkutan uyarı geldi. İşte o uyarının detayları…

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:51
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Biri bitmeden diğeri başlıyor

Biri bitmeden diğeri başlıyor bu seferki kabusun adı kızamık
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Son üç yıldır dünyayı sarsan Kovid-19 salgını nedeniyle kızamık aşılamasında büyük düşüş yaşandığına dikkat çeken DSÖ, geçen sene yaklaşık 40 milyon çocuğa gereken kızamık aşılarının yapılamadığını ve bunun bir rekor olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada kızamık salgının patlama yapabileceği uyarısında bulundu.

25 milyon çocuğun ilk doz, 14,7 milyon çocuğun da ikinci doz kızamık aşısından mahrum olduğunu hatırlatan DSÖ, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortak açıklamasında, aşılamadaki gerilemenin milyonlarca çocuğu çok tehlikeli ve öldürücü hastalığa açık hale getirdiğini duyurdu. Uyarıda şunlara yer verildi:

“Covid-19 aşıları rekor sürede geliştirilip tarihin en büyük aşılamak kampanyası yaşanırken, rutin aşılamalarda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Kızamık gibi ölümcül hastalıklarda aşılama ciddi oranda geriledi”.

BİRÇOK ÜLKEDE KIZAMIK SALGINI BAŞLADI

DSÖ verilerine göre 2021'de dünya çapında 9 milyon kızamık vakası görülürken 128 bin kişi hastalık sonucu hayatını kaybetti. 22 ülkede kapsamlı ve öldürücülüğü yüksek kızamık salgınları patlak verirken, aşılamanın yanı sıra takip sistemlerinde de büyük aksaklıklar yaşandı. Uzmanlar, kızamık tehdidinin tüm ülkelerde arttığına ve gelecek dönemde daha büyük salgınlar görülmesinin beklendiğine dikkat çekti. DSÖ Genel Sekreteri Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı programlarının normale döndürmek çok önemli hale geldi. Her istatistiğe göre çocukların önlenebilir bir hastalıktan ölme olasılığı görülüyor” diye açıklama yaptı.

Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri olan ve özellikle çocuklarda ölümcül olabilen kızamık, aşılarla büyük oranda önlenebiliyor. Sürü bağışıklığı sağlanması için dünya genelinde yüzde 95 oranında bir aşılama gerekli ancak çocukların sadece yüzde 81'inin aşılanması nedeniyle hastalıkla mücadele hâlâ hedeflerin çok gerisinde.
Son olarak Hindistan’da büyüyen kızamık salgınında toplam 12 çocuğun hayatını kaybettiği duyuruldu. Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun verilerine göre, 2020’de dünyada 23 milyon çocuğa rutin aşıları yapılamadığı anlaşılmıştı.

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Mesut Abi
27.11.2022 11:02
Allah Allah insanların aşılara olan güveni neden düştü acaba ya? Hayret...  
 
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