Biri çocuk 2 kişi sel sularından son anda kurtarıldı

Kaynak: DHA
Biri çocuk 2 kişi sel sularından son anda kurtarıldı
Şırnak'ta sağanak nedeni ile cadde ve sokaklar göle dönerken Cizre'de 1’i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı.

Sele kapılan iki kişi akıntıda sürüklenmemek için büyük çaba sar ederken yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu.

Sel sularından zorlukla çıkarılan 2 kişinin ilk bilgilere göre sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sel sularında yaşanan yaşam mücadelesi ise anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Diğer yandan Şırnak Valisi Cevdet Atay kentte evini ve iş yerini su basan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Atay selzedelere gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

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