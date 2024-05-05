Biri çocuk 2 kişi sel sularından son anda kurtarıldı

Sele kapılan iki kişi akıntıda sürüklenmemek için büyük çaba sar ederken yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu.

Sel sularından zorlukla çıkarılan 2 kişinin ilk bilgilere göre sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sel sularında yaşanan yaşam mücadelesi ise anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diğer yandan Şırnak Valisi Cevdet Atay kentte evini ve iş yerini su basan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Atay selzedelere gerekli yardımların yapılacağını söyledi.