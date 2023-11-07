Biri kız kardeşinin diğeri eşinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu

Bursa‘da biri kız kardeşinin diğeri eşinin bağışladığı böbrekle hayata tutunduğu bildirildi.

KAYNAK: DHA
Biri kız kardeşinin diğeri eşinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu

Bursa Şehir Hastanesi, organ nakli ruhsatı almasının 10. ayında canlıdan canlıya nakillere başladı.

Kapalı yöntemle eş zamanlı olarak iki operasyon yapıldı.

Böbrek yetmezliği bulunan Mehmet Erdal, kız kardeşi Gökçen Erdal’ın, Kadir Kadiroğlu ise eşi Halime

Kadiroğlu’nun bağışladığı böbrek ile hayata tutundu.

Operasyonlar başarılı geçti. Hastalar ve vericiler sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hastalar, organ bağışının önemini ve hayatlarında yarattığı değişimi anlattı.

‘YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM’

9 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden ve eşi Halime Kadiroğlu’ndan nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Kadir Kadiroğlu, “Eşim ile 20 yıllık evliyiz. Sağ olsun böbreğini bana vermeyi kabul etti. Şu an yeniden doğmuş gibiyim” dedi.

Halime Kadiroğlu ise “Organ naklinin önemini başımıza gelince kavradık” ifadelerini kullandı.

biri-kiz-kardesinin-digeri-esinin-bagisladigi-bobrekle-hayata-tutundu-7719-dhaphoto1.jpg

biri-kiz-kardesinin-digeri-esinin-bagisladigi-bobrekle-hayata-tutundu-7719-dhaphoto3.jpg

İlgili Haberler
Sağlıklı yaşlanmak mı istiyorsunuz? İşte yanıtı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü… Gündem
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu Gündem
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok Spor
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok
Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı Gündem
Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Aydın’da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü Gündem
Aydın’da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ‘Erken emeklilik’ açıklaması Gündem
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ‘Erken emeklilik’ açıklaması