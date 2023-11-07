Biri kız kardeşinin diğeri eşinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu

Bursa Şehir Hastanesi, organ nakli ruhsatı almasının 10. ayında canlıdan canlıya nakillere başladı.

Kapalı yöntemle eş zamanlı olarak iki operasyon yapıldı.

Böbrek yetmezliği bulunan Mehmet Erdal, kız kardeşi Gökçen Erdal’ın, Kadir Kadiroğlu ise eşi Halime

Kadiroğlu’nun bağışladığı böbrek ile hayata tutundu.

Operasyonlar başarılı geçti. Hastalar ve vericiler sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hastalar, organ bağışının önemini ve hayatlarında yarattığı değişimi anlattı.

‘YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM’

9 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden ve eşi Halime Kadiroğlu’ndan nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Kadir Kadiroğlu, “Eşim ile 20 yıllık evliyiz. Sağ olsun böbreğini bana vermeyi kabul etti. Şu an yeniden doğmuş gibiyim” dedi.

Halime Kadiroğlu ise “Organ naklinin önemini başımıza gelince kavradık” ifadelerini kullandı.