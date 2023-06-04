Biri suç makinesi 2 hükümlü saklandıkları adreste yakalandı

Kayseri'de, 68 suçtan aranan A.Z. ile 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan İ.A., polis ekiplerince yakalandı.

Biri suç makinesi 2 hükümlü saklandıkları adreste yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 22 ilde 'dolandırıcılık', 'güveni kötüye kullanma', 'hırsızlık', 'alkollü araç kullanma' gibi 68 ayrı suçtan aranan, ayrıca hakkında kesinleşmiş 6 yıl 11 ay hapis cezası ve 12 bin 800 TL para cezası bulunan A.Z. ile 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası olan İ.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.Z.'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi, İ.A.'nın ise Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. 2 hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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(Kaynak: DHA)

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