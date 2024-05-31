Biricik Suden benchte 300 kilo bastı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Biricik Suden benchte 300 kilo bastı

Spor tutkusuyla tanınan Biricik Suden, gittiği spor salonunda yine şov yaptı.

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden uzun süredir kaslı vücudu ve fit görüntüsüyle konuşuluyor.

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Yeniköy’de yaşayan 61 yaşındaki Suden, her sabah üşenmeden Beykoz’daki bir fitness salonuna giderek saatlerce spor yapıyor.

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Instagram hesabından da yaptığı paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Suden, dün çok konuşulacak bir görüntüye imza attı.

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Salonda 5 erkeğin zorlanarak tuttuğu 300 kiloluk ağırlığı rahatça karnıyla kaldırdı. Spor salonundakiler kendi aralarında Biricik Suden’in bu kadar fazla bir ağırlığı kaldıramayacağı konusunda da iddiaya girdi. Sonunda kazanan Biricik Suden oldu.

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