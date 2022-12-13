Cemal Enginyurt arka arkaya 3 tweet attı. Birini de sabitledi

Türkiye ekonomik krizle boğuşmaya devam ediyor. Hergün art arda gelen zamlar 5 bin 500 TL asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşın belini kırdı. Artan akaryakıt fiyatları, ödenemeyen fatura bedelleri ise isyan ettiriyor. İktidar kanadından ise çözüm yerine "destek" ve "sabır" çağrıları geliyor.

Türkiye bir yandan ekonomik krizle diğer yandan hergün art arda gelen cinsel istismar skandallarıyla boğuşuyor.

1925’te çıkarılan 677 sayılı “tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması”na ilişkin yasayla yasaklanan tarikat ve cemaatler, özellikle AKP iktidarıyla birlikte yeniden güç kazanarak, vatandaşların isyanına rağmen faaliyetlerini halen sürdürüyor.

Tarikat şeyhi babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 6 yaşında evlendirilen, yıllarca tecavüze uğradığı belirtilen H.K.G olayı gündeme bomba gibi düştü.

İsmailağa bağlantılı “vakıf”la ilgili cinsel istismar skandalı iktidarın, bu yapılara verdiği tavizi de ortaya koydu.

İsmailağa bağlantılı çok sayıda yöneticisi bulunan Diyanet'in istismar skandalına sessiz kalması dikkat çekmiş; kurum günler sonra yaptığı açıklamada 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı kınamayarak, kınayanları “Konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir” diyerek suçlamıştı.

"Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyet'i var bunu da size göstereceğiz..."

Kişisel sosyal medya hesabına "Ne eski Türkiye var ne yeni Türkiye. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyet'i var Bunu da size göstereceğiz" sözlerinin yer aldığı videoyu sabitleyen Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Türkiye gündemine ilişkin art arda yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

DP'li Cemal Enginyurt'un 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalına yorumu sert oldu.

İşte Enginyurt'un paylaşımı;

'KİM YAPTIYSA ŞEREFSİZDİR...'

"Filancıda taciz yaptı, şu da tecavüz etti, öbürkü de sarkıntılık etti.

Bırakın kötü de emsal vermeyi.

Kim tecavüz, taciz yaptıysa ŞEREFSİZDİR.

6 yaşında ki çocuğu evlendiren, evlenen ve yıllarca tecavüz eden Sapıklar!

Hayvandan daha aşağı ŞEREFSİZ PİSLİKLERDİR.

HESAP VERECEKLER."

Enginyurt'un artan fatura bedelleriyle ilgili "Maaşının yarısını Doğalgaz ve elektrik faturasına yaptıranları görmezden gelenlere YAZIKLAR OLSUN" paylaşımı da dikkat çekti.