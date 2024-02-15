Birkaç damla sıkın kış boyunca hastalık yüzü görmeyin

Kaynak: Haber Merkezi
Birkaç damla sıkın kış boyunca hastalık yüzü görmeyin
Bir bardak kefire birkaç damla limon sıkılması ve içilmesi durumunda kış boyunca hastalık yüzü görülmeyeceği ortaya çıktı.

Kışın hastalanmamak için bağışıklığınızı güçlendirin. Bunun için yapmanız gereken çok basit: Bir bardak kefire birkaç damla limon sıkın ve için. Bu içecek hem lezzetli hem de sağlıklıdır.

Kefir, probiyotik bir içecektir. Süt veya bitkisel sıvılar, maya ve bakteri kültürleriyle fermante edilerek elde edilir.

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Bu kültürler, sıvının özelliklerini değiştirerek faydalı mikroorganizmalar üretirler.

Kefir içmek, sindirim sisteminizin dostudur.

Şişkinlik, ödem, mide ve bağırsak sorunları, halsizlik, kemik ağrıları gibi pek çok problemi önlemeye veya azaltmaya yardımcı olur.

Limon ise kefirin etkisini artırır.

C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı korur.

Ayrıca limon, vücudunuzdaki zararlı maddeleri atmanıza yardımcı olur. Limonlu kefir, vücudunuzu hem içten hem de dıştan temizler.

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