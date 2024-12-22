Birleşik Arap Emirlikleri insani yardımda başı çekiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2024 yılında insani yardım çabalarıyla küresel arenada liderlik konumunu güçlendirdi. BAE Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın başlattığı Zayed İnsani Mirası Girişimi kapsamında, insani çalışmalar için 20 milyar AED (yaklaşık 5,44 milyar dolar) tahsis edildi. Bu girişim, doğal afetlerden etkilenen topluluklara yardım sağlama ve uluslararası dayanışmayı artırma hedefi taşıyor.

BAE’nin diğer önemli girişimlerinden biri de Başbakan Muhammed bin Raşid El Maktum'un önderlik ettiği Anneler Vakfı Girişimi. Eğitim ve mesleki gelişimi desteklemek amacıyla kurulan bu fon, 1 milyar AED (yaklaşık 272 milyon dolar) bütçesiyle milyonlarca insanın hayatını dönüştürmeyi hedefliyor.

YOKSULLUK VE SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR

Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan, Küresel Açlık ve Yoksullukla Mücadele İttifakı’na 100 milyon dolar bağışlayarak bu alanda önemli bir adım attı. Ayrıca, Başkan Muhammed bin Zayed’in desteklediği "Son Mileye Ulaşma Girişimi" çerçevesinde Küresel Hastalık Ortadan Kaldırma Enstitüsü'ne (GLIDE) 55 milyon AED (yaklaşık 14,97 milyon dolar) katkı sağlandı.

Gazze Şeridi’nde gerçekleştirilen “Şövalye 3 Operasyonu” kapsamında 640.000 çocuğun çocuk felcine karşı aşılanması için acil bir kampanya başlatıldı. Bu girişim, bölgede 1 milyondan fazla insanın faydalanabileceği insani, tıbbi ve altyapı yardımlarını da içeriyor.

LÜBNAN VE SUDAN’A YARDIM KAMPANYALARI

BAE, Lübnan için “BAE Lübnan’ın Yanında” kampanyası çerçevesinde 100 milyon dolarlık acil yardım paketi sağladı ve Suriye’deki Lübnanlı mültecilere 30 milyon dolarlık ek yardımda bulundu. Ayrıca Sudan’daki insani kriz ve komşu ülkelerdeki etkileri için 100 milyon dolarlık destek taahhüdü verildi. Çad’daki girişimlerle Sudanlı kadın mülteciler için 10,25 milyon dolarlık katkı sunuldu.

KÜRESEL YARDIMIN GÜCÜ

BAE, Burkina Faso, Brezilya, Filipinler, Kenya, Güney Afrika gibi birçok ülkede doğal afetlerden etkilenen topluluklara 21.000 ton gıda ve sağlık yardımı ulaştırdı. İslam Kalkınma Bankası (IsDB) üyesi ülkeler için sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Lives and Livelihoods Fund 2.0 girişiminin ikinci aşamasına 50 milyon dolarlık destek verdi.

Bu çabalar, yoksulluğun azaltılması, kalkınma projelerinin desteklenmesi ve Orta Doğu'da barışın teşvik edilmesi adına BAE’nin kararlılığını yansıtıyor.