Birleşik Krallık'ta işsizlik artış gösterdi

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Birleşik Krallık'ta işsizlik, bu yılın temmuz ayında yüzde 4,3'e yükseldiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Birleşik Krallık'ta işsizlik artış gösterdi

Birleşik Krallık'ta işsizlik, bu yılın temmuz ayında yüzde 4,3'e yükseldi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede haziranda yüzde 4,2 olan işsizlik, temmuzda yüzde 4,3'e çıktı.

Ülkede bonus hariç yıllık gelirler ise temmuzda yüzde 7,8 artış kaydetti. ONS açıklamasında, temmuz ayındaki gelir artışının, 2001'den bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğu belirtildi.

"Enflasyonu yarıya indirme planına sadık kalmalıyız"

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Reel gelirlerin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak için enflasyonu yarıya indirme planımıza sadık kalmalıyız." ifadesini kullandı.

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