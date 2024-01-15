Birleşmiş Milletler ’den Ukrayna'ya yardım için 4,2 milyar dolar yardım çağrısı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ve BM Mülteci Örgütü Cenevre'den yaptıkları açıklamada, son saldırı dalgasının "savaşın yıkıcı sivil maliyetinin altını çizdiğini" ve şiddetli kışın insani yardım ihtiyacını artırdığını söyledi.

Ukrayna son dönemde Rusya'nın yoğun bombardımanına maruz kalıyor. Kiev'deki yetkililere göre 29 Aralık ile 2 Ocak arasında 500'den fazla insansız hava aracı ve füze ateşlendi.

Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaline başlamasından yaklaşık iki yıl sonra BM, ülkede 14,6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 6,3 milyon kişinin ise Ukrayna'dan kaçtığını ve mülteci olarak kaldığını söylüyor.

BM'nin insani yardım şefi Martin Griffiths, “Yüzbinlerce çocuk savaşın ön saflarındaki topluluklarda dehşete düşmüş, travma geçirmiş ve temel ihtiyaçlarından mahrum yaşıyor. Bu gerçek bile bizi Ukrayna'ya daha fazla insani yardım götürmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya mecbur kılmalı" dedi.

Griffiths, "Evler, okullar ve hastanelerin yanı sıra su, gaz ve elektrik sistemleri de defalarca vuruluyor. Toplumun dokusu yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde saldırı altında.” diye ekledi.

BM, komşu ülkelerdeki Ukraynalı mültecilerin de "artırılmış ve sürekli desteğe ihtiyaçları olduğunu" söyledi. Okul çağındaki mülteci çocukların yalnızca yarısının şu anda bulundukları okullara kaydolduğu, yalnızca yüzde 40-60'ının istihdam edildiği ve "çoğunun kendilerini geçindirecek hiçbir imkan olmadan savunmasız kaldığı" belirtildi.

Griffiths, bağışçıların geçen yıl Ukrayna'daki insanlar için yapılan 3,9 milyar dolarlık çağrının %67'sini karşıladığını, bunun dünyadaki en iyi düzeylerden biri olduğunu söyledi. Gazze'deki savaş da dahil olmak üzere başka yerlerdeki krizler nedeniyle "finansman rekabetinin arttığını" kabul etti.

Griffiths gazetecilere verdiği demeçte, "Dünya çapında olup biten her şeyin ortasında, Ukrayna halkının yolundan sapmamalıyız ve önceki yıllarda günlerce, haftalarca ve aylarca dikkatimizi Ukrayna'ya vermişken, bugün Ukrayna'ya ilgi gösterilmesi için yalvarıyor olmamız çok üzücü bir durum” dedi.