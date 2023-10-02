Birleşmiş Milletler heyeti Ermeni yalanlarını çürüttü

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Azerbaycan’ın daveti üzerine Karabağ bölgesine gitti.

KAYNAK: AA
Birleşmiş Milletler heyeti Ermeni yalanlarını çürüttü

Heyet, bölgede Ermeni sivillere yönelik şiddet veya sivil altyapılara saldırı olmadığını tespit etti.

Sivil Altyapılar Hedef Alınmadı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, heyetin bölgedeki insani durum ihtiyaçlarını değerlendirdiğini söyledi. Heyette DSÖ, UNICEF, UNHCR ve OCHA’dan temsilciler vardı. Heyet, Laçın ve Hankendi’de incelemeler yaptı. Dujarric, “Heyet, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.” dedi.

Azerbaycan Sağlık Hizmetini Yeniden Başlattı

Dujarric, hastaneler, okullar, evler, dini ve kültürel merkezlerin zarar görmediğini belirtti. Azerbaycan hükümetinin sağlık hizmetini kesintisiz yürütmek için çalıştığını ifade etti. Tarım alanları ve hayvanlara da zarar verilmediğini kaydetti.

Dujarric, heyetin bölgedeki Ermeni toplumunun temsilcileriyle de görüştüğünü aktardı. Bölgede güvenin yeniden sağlanması için tüm taraflara çağrı yaptı.

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