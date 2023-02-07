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Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı

Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattığı bildirildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:49
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Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı

Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
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Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Suriye’de dün meydana gelen deprem felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlattığını açıkladı.

Kampanya açıklamasında, “6 Şubat 2023 Pazartesi günü erken saatlerde Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından binlerce insan hayatını kaybetti ve çok sayıda insan yaralandı. Evlerde, yollarda ve altyapıda ciddi hasar olmasına rağmen acil ihtiyaçları değerlendirmek, önceliklendirmek ve hayat kurtaran yardım sağlamak için acil durum ve arama kurtarma ekipleri görevlendirildi” ifadeleri kullanıldı.

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