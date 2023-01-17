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Birleşmiş Milletler'de efsanevi Atatürk konuşması yapmıştı. Herkes hayran hayran dinlemişti

Harvard Genç Akademi Üyeliği’ne seçilen ilk Türk Dr. Canan Dağdeviren'in yıllar önce Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma gündem oldu. Dağdeviren konuşmasını yine Atatürk'ün sözüyle bitirmişti. Herkes hayran hayran dinleyip alkışlamıştı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 08:38
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Birleşmiş Milletler'de efsanevi Atatürk konuşması yapmıştı

Birleşmiş Milletler'de efsanevi Atatürk konuşması yapmıştı. Herkes hayran hayran dinlemişti
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Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla BM Ekonomik ve Sosyal Konsey salonunda 2018 yılında düzenlenen ‘Barış ve Kalkınma için Bilimde Eşitlik ve Denklik’ temalı toplantıda Türk mucit Dr. Canan Dağdeviren de bir konuşma yapmıştı. Dağdeviren'in 2018 yılında yaptığı konuşma yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada o konuşmanın videosu izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 

"BİLİM YAPMAK DEVRİMDİR"

Konuşmasında, kendi başarılı bilim yolculuğuna değinen Dağdeviren, en büyük motivasyonunun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk olduğunu söyledi.

Bilimi gençlere ve çocuklara sevdirmek için her fırsatta Türkiye’ye seyahat ettiğini belirten Dağdeviren, onlarla sosyal medya yoluyla sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, “Alan fark etmeksizin, bilim yapmak devrimdir” diyen Dağdeviren, konuşmasını Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüyle bitirdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BABASI ATATÜRK"TÜR"

İşte Canan Dağdeviren'in Birleşmiş Milletlerde yaptığı o muhteşem konuşmasının bir bölümü:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü hiçbir şey işe yaramadığında, Atatürk gibi düşünür. Atatürk'ün dediği gibi 'Eğer bir gün sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin' ayrıca 'Dünyadaki her şey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit imidir, fendir.' 

Bu değerli tavsiyeyi aklında tutarak, sınırlı hayat zamanını doldurmaya çalışır ve 'Pes etmeyin' diyerek aynı şeyi yapmaları için diğerlerine yardım eder. Başkalarını dinleyin, sesli konuşun ve kendiniz olun. 'O' diyerek Atatürk tarafından kurulan ve yurttaşlarından biri olduğum modern ve laik Türkiye'de doğmuş kendimi kastediyorum. Hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum.

Tamamen hürmet ve onur duydum ve heyecanının ötesinde huzur dolu bir hayatı hak eden tüm bireyler için konuşmak diğer tüm hakların üstündeydi. Konuşmamı yine Atatürk'ten bir sözle sonlandıracağım: Yurtta barış, dünyada barış. Teşekkür ederim."
Bu konuşma uzun süre alkışlandı.

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Aydın saygın
17.01.2023 10:11
Kimin hemşerisi seninle gurur duyuyoruz imranlılı.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
17.01.2023 09:49
Ağızına sağılık Allah yolunu açık etsin inşallah  
 
zonguldak
17.01.2023 09:08
tebrikler kutlarım,  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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