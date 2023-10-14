Birleşmiş Milletler'den ateşkes çağrısı

BM’den sınırda karşılıklı saldırıların yaşandığı İsrail ve Lübnan’a ateşkes çağrısı.

KAYNAK: AA
Birleşmiş Milletler'den ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır bölgesinde karşılıklı saldırıların ardından ateşkes çağrısında bulundu.

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BÖYLE DEVAM EDERSE TRAJEDİ BÜYÜYECEK

UNIFIL’in X hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır bölgesinde dün karşılıklı yoğun ateş açıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir sivilin can kaybının "trajedi" olarak değerlendirildiği ve her zaman bunun önlenmesinin önemine değinildi.

Lübnan ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesi durumunda, büyük olasılıkla daha fazla "trajedinin" görüleceği uyarısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Herkesi ateşkese ve barışı koruma görevlileri olarak çözüm bulmamıza yardımcı olmamıza izin vermeye çağırıyoruz. Hiç kimse daha fazla insanın yaralandığını veya öldürüldüğünü görmek istemez."

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GAZETECİLERİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜ MEÇHUL

UNIFIL’in gözlemine dayanarak şu anda gazetecilerin nasıl vurulduğunun teyit edilemediği belirtilen açıklamada, İsrail Lübnan sınırındaki olayları takip ederken hayatını kaybeden Reuters kameramanı İssam Abdullah’ın ailesine taziye dileklerine, yaralanan gazetecilere de geçmiş olsun temennilerine yer verildi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki gerginliği takip eden gazeteciler dün saldırıya uğramıştı. Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

Reuters'tan yapılan açıklamada, Abdullah'ın İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.

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