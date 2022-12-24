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Pele'nin kızından paylaşım. ''Birlikte bir gece daha''

Sağlık durumu kötüye giden Pele'nin kızı hastanede yatan babasının son halini paylaştı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:55
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''Birlikte bir gece daha'' Pele'nin kızından paylaşım

Pele'nin kızından paylaşım. ''Birlikte bir gece daha''
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Kolon kanseri tedavisi için 29 Kasım'dan beri hastanede tedavi gören Pele'nin doktorları, kanserli hücrenin yayılmaya devam ettiğini açıklamışlardı.

Efsane futbolcunun odasından fotoğraf paylaşan kızı Cristina Nascimento, "Burada savaşmaya devam ediyoruz. Birlikte bir gece daha" mesajını yazdı.

Kemoterapi sebebiyle böbrek ve kalbinde de sorunlar yaşayan Pele, 2021'den beri kolon kanseriyle mücadele ediyor. Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olan Pele, FIFA tarafından yüzyılın futbolcusu seçilmişti. 

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