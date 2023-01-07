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Birce Akalay'dan Serdar Bilgili açıklaması. Birlikte Mardin'e gitmişlerdi

Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile görüntülenmesinin ardından ortaya atılan aşk iddialarını yalanladı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:15
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Birlikte Mardin'e gitmişlerdi! Birce Akalay'dan Serdar Bilgili açıklaması geldi

Birce Akalay'dan Serdar Bilgili açıklaması. Birlikte Mardin'e gitmişlerdi
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Ünlü oyuncu Birce Akalay, eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İkilinin, arkadaş grubuyla Mardin'e gittiği Mardin'deki fotoğrafları aşk iddialarının çıkmasına sebep olmuştu.

Birce Akalay, aşk iddialarını şu sözlerle yalanladı:  

“Serdar Bilgili beni çok yakından tanıdığım bir arkadaşım bir dostum. Anlıyorum yalnız olduğum için bazen böyle haberler çıkabiliyor. Onun için çok kırgınım ve aynı zamanda çokta kızgınım. Bu o kadar basit bir şey değil hepimizin bir ailesi var. Doğrusu böyle şeyler yaparken biraz daha dikkatli olunursa iyi olur. Tatsız oluyor artık” 
 

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