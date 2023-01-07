Birce Akalay'dan Serdar Bilgili açıklaması. Birlikte Mardin'e gitmişlerdi

Ünlü oyuncu Birce Akalay, eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İkilinin, arkadaş grubuyla Mardin'e gittiği Mardin'deki fotoğrafları aşk iddialarının çıkmasına sebep olmuştu.

Birce Akalay, aşk iddialarını şu sözlerle yalanladı:

“Serdar Bilgili beni çok yakından tanıdığım bir arkadaşım bir dostum. Anlıyorum yalnız olduğum için bazen böyle haberler çıkabiliyor. Onun için çok kırgınım ve aynı zamanda çokta kızgınım. Bu o kadar basit bir şey değil hepimizin bir ailesi var. Doğrusu böyle şeyler yaparken biraz daha dikkatli olunursa iyi olur. Tatsız oluyor artık”

