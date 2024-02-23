Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu. Bakan Yardımcısı'ndan Birol Güven'e tebrik

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne Birol Güven'in atanmasıyla ilgili kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte bu atama resmiyet kazanmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Birol Güven'in bu göreve atanması nedeniyle tebriklerini iletti.

"ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNACAĞINA İNANCIM TAMDIR"

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sinema Genel Müdürü olarak atanan Birol Güven'i tebrik ediyor görevinde başarılar diliyorum. Türk sinema, dizi ve film sektörünün hem iç hem dış pazarda gelişmesine, tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılarda bulunacağına inancım tamdır.

Görevi devreden değerli çalışma arkadaşım Erkin Yılmaz’a bugüne kadar profesyonelce yürüttüğü başarılı çalışmaları ve Türk sinema sektörünün gelişmesi yönündeki değerli katkıları için teşekkür ediyor, Telif Hakları Genel Müdürü olarak atandığı yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Bakanlığımıza ve sektörlerimize hayırlı olsun."