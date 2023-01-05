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Kilitsiz duran bisikleti çalarak kayıplara karıştı

Bursa’da bir şahıs, dükkanın önüne kilitlenmeden bırakılan bisikleti hızlıca alarak kayıplara karıştı. Bisikletin çalınma anları kameraya yansıdı. 

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:00
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Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

Kilitsiz duran bisikleti çalarak kayıplara karıştı
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Bursa’da bir dükkanın önünde kilitsiz bir şekilde duran bisikleti gözüne kestiren hırsız, keşif turu attıktan sonra bisikleti alıp kaçtı. O anlar saniye saniye kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, 4 Ocak Çarşamba günü 18.55 sıralarında Bursa Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yer alan bir kırtasiye mağazasından kısa süreli alışveriş yapmak için içeri giren müşteri, bisikletini dükkanın önüne bıraktı. Müşteri içeride alışveriş yaparken, dükkan önüne kilitlenmeden bıraktığı bisikletini gözüne kestiren bir hırsız, bisikleti göz açıp kapayıncaya kadar çaldı. Dükkana ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız önce iki defa dükkanın önünden geçerek keşif yaptı. Çevredeki evleri ve dükkan içini kontrol eden hırsız, ardından üçüncü defa geldiği dükkanın önünden, bisikleti hızlıca alarak kayıplara karıştı. Alıveriş sonrası bisikletinin yerinde olmadığını gören müşteri, dükkan sahibi ile birlikte dükkana ait güvenlik kameralarını seyredince bisikletinin çalındığını anladı. Görüntülerle birlikte Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat eden mağdur vatandaş, hırsızın yakalanması için şikayette bulundu.
Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


(Kaynak: İHA)

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