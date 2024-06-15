Bisikletiyle aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Olay, Altıncılar arastasının yakınlarında gerçekleşti. Necip Kaplan Sokak'ta bisikletiyle ilerlemekte olan 11 yaşındaki A.A., S.S. idaresindeki aracın çarpmasıyla yere savruldu. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralı çocuk, yapılan ilk yardımın ardından Alaca Devlet Hastanesine sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre A.A.'nın sağlık durumu stabil.

Kaza anının güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdığı belirtildi. İlgili iş yerinin kamerasına takılan görüntülerde, bisikletli çocuğun aniden yola çıkışı ve ardından gelen çarpışma net bir şekilde görülüyor. Kazayı fark eden çevre sakinleri, hızla olay yerine koşarak yaralı çocuğa ve sürücüye yardım etti. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.