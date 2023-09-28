Bisikletli adamı öldüren otomobil sürücüsü 71 gün sonra teslim oldu

Kadıköy-Bostancı sahil yolunda bisiklet süren Doğanay Güzelgün’ü aracıyla çarparak öldüren T.Ü., olaydan 71 gün sonra teslim oldu. 17 suç kaydı olduğu belirlenen T.Ü. savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanan T.Ü, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

T.Ü’nün tutuklanmasının ardından bisiklet sürücüleri farkındalık sürüşü için dün saat 19.00'da Bostancı Salih Yolu'nda toplandı.

Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün burada gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün 71'inci gündeyiz. 71 gün sonra Doğanay Güzelgün'ü öldüren kişinin teslim olduğu haberini aldık. Şu an cezaevinde olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonra adalet doğru şekilde işler" dedi ve T.Ü.’nün hak ettiği cezayı almasını istedi.

YERİNE BAŞKASI TESLİM OLMUŞTU

Doğanay Güzelgün 18 Temmuz’da sabah saatlerinde Kadıköy-Bostancı sahil yolunda grup halinde sürüş yapan bisikletçilerle birlikte ilerliyordu.

Bu sırada bir otomobil Güzelgün’e çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen sürücü, bölgeden yayan bir şekilde kaçtı. 51 yaşındaki Güzelgün olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyen M. C. Ç. teslim oldu. Ancak bisikletçinin arkadaşları, gözaltına alınan kişi ile aracı kullanan ismin aynı kişiler olmadığını söyledi. M. C. Ç. de kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından ifadesini değiştirdi. Otomobili T. Ü.’nün kullandığını söylemedi.

M. C. Ç. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken polis T.Ü.’yü aramaya başladı.