Bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarpıp öldüren sürücünün cezası belli oldu

Kadıköy'de, polis noktasından kaçarken bisiklet sürmekte olan Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü'ye 20 yıl hapis cezası verildi.

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Temel Ünlü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

“AFFINIZA SIĞINIYORUM”

Sanık Temel Ünlü savunmasında, “Ben o gün uyuşturucu madde kullanmadım. Sadece gece alkol tükettim, savcılığa teslim olduğumda alkol tükettiğimi kabul ettim. İsteseydim onu da kabul etmezdim ve kan testinde çıkmazdı. Ancak ben doğruyu söyledim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sizin affınıza sığınıyorum. Ölenin ailesine de baş sağlığı diliyorum” ifadesini kaydetti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın olaydan sonra kaçtığı ve yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, olaydan sonra tanık Mehmet Can C.’yi olayı üstlenmesi için kazanın yaşandığı yere gönderdiği, suçu işledikten sonra olumsuz davranışlarda bulunduğu, yine sanığın ikinci kez tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğu dikkate alındığında uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu gerekçeleriyle sanık hakkında takdiren indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Sanık Temel Ünlü hakkında ‘Olası kastla ölüme neden olma’ suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Bostancı sahil yolunda, 18 Temmuz’da meydana gelen kazada, Temel Ünlü polis kontrolünden kaçarken bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün’e çarmış ve ölümüne sebep olmuştu.

Temel Ünlü kazadan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Ünlü, 71 günün ardından teslim olmuştu. Ünlü, ifadesinin sonrasında Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.