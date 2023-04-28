Bismil’de asayiş uygulaması: 22 tutuklama

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce iki hafta boyunca sürdürülen ‘Huzur Asayiş’ uygulamaları çerçevesinde 51 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 22 kişi tutuklandı.

Bismil’de asayiş uygulaması: 22 tutuklama

Diyarbakır, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da bulunduğu toplamda 20 kişi yakalandı.

aw879930-03.jpgYapılan kontrollerde toplamda 39 parça halinde 4 kilo 550 gram ağırlığında narkotik madde, 1 adet çalıntı motosiklet, 6136 Sayılı Kanuna ‘Muhalefet’ ettiği değerlendirilen 10 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

aw879930-05.jpgEmniyetteki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şahıslardan 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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