BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kaybetti. 1 Ekim 2024

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,26 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi ise yüzde 1,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,06 ile spor, en çok kaybeden ise yüzde 2,77 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklese de Avrupa'da resesyon endişeleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Borsa güne yükselişle başladı 01-10-2024

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.