BIST 100 endeksi haftanın ilk iş gününü düşüşle kapadı. 7 Ekim 2024

Düzenleme: Kaynak: AA
BIST 100 endeksi haftanın ilk iş gününü düşüşle kapadı. 7 Ekim 2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,70 puan azalırken toplam işlem hacmi 69,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 3,22 ile spor oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecini daha küçük adımlarla sürdüreceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık seyir izleniyor.

Borsa'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi. 7 Ekim 2024Borsa'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi. 7 Ekim 2024

Analistler, yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.700 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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