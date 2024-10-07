Borsa'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi. 7 Ekim 2024

Kaynak: AA
Borsa'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi. 7 Ekim 2024

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 9.157,54 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 29,2 milyar lira oldu.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,20 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi 29,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,68 ile metal eşya sanayi olurken, en çok gerileyen yüzde 1,57 ile spor oldu.

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ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentilerin artmasıyla küresel piyasalar haftaya pozitif başladı. Analistler, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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