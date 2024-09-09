BIST 100 endeksi ilk yarıda yükseldi: Gözler ABD enflasyon verilerinde

Toplam işlem hacmi 29 milyar lira olurken, saat 13.00 itibarıyla endeks önceki kapanışa göre 11,16 puan yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,14, holding endeksi ise yüzde 0,12 değer kaybı yaşadı. Sektörler arasında en çok kazandıran gıda içecek olurken, en fazla düşüş madencilikte görüldü.

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Analistler, küresel piyasalarda ABD'nin ekonomik verilerinin durgunluk endişelerini artırdığını ve gözlerin bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puan seviyeleri direnç, 9.600 ve 9.500 puan seviyeleri ise destek olarak izleniyor.