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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,72 azalışla 5.250,26 puana geriledi. İstanbul serbest piyasada dolar 18,7820 liradan, avro 20,0440 liradan işlem görüyor.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:19
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BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 80'i değer kaybetti

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,71 puan değer kaybetti.

Cuma günü 5.341,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,61 puan ve yüzde 1,12 değer kazanarak 5.401,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.176,51, en yüksek ise 5.416,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 1,47, hizmetler endeksi yüzde 1,21 ve teknoloji endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat, ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.873 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,14, bileşik getirisi yüzde 9,35 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2160 ve dolar/yen paritesi 132,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7820 liradan, avro 20,0440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.873 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,4 artışla 81,3 dolardan işlem görüyor.

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