Bitcoin 66 bin doları aştı. Rekora koşuyor

Kripto para piyasasında hareketlilik tam gaz devam ediyor. Bitcoin soluksuz yükseliyor. Bitcoin, 2 yılın ardından 66 bin doları aştı. Bitcoin, yerli borsalarda ise 2 milyon 100 bin TL'den el değiştirdi

.Bitcoin'de tarihi zirve Kasım 2021'de 68 bin 999 doları görmüştü. Piyasa hacimleri değerlendirildiğinde dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, 2024'te yüzde 50 değer kazandı.

Kripto paralardaki yükselişte teknoloji hisselerinde pozitif atmosfer etkili oldu. Bitcoin ETF'lerine yönelik artan talep Bitcoin rallisinin en önemli destekleyicisi oldu. Uzmanlar, Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecine de dikkat çekti.

Bitcoin fiyatı, en yüksek 66 bin 200 doları gördü. İki ayda yüzde 50 değer kazanan Bitcoin 12 aylık yükselişi ise yüzde 200'ü buldu Bitcoin, 2 ayda yüzde 50 değer kazanırken, son 12 aylık yükselişi yüzde 200'e yaklaştı.

Kripto piyasasının toplam değeri, 2,44 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. kaydedildi.

Yükselişin arkasındaki en büyük etkenin ABD'de listelenen Bitcoin fonları nedeniyle işlem hacminin artması olduğu belirtiliyor. Bu nedenle yükseliş ağırlıklı olarak son birkaç haftada gerçekleşti.

Geçtiğimiz aylarda spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) ocak ayının ilk günlerinde hükümet tarafından onaylanmıştı.