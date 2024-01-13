Bitcoin fiyatında sert düşüş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdiğini açıklaması kripto piyasasanı alt üst etti. 49 Bin dolara yaklaşan Bitcoin sert düşüşle 42 bin 755 dolar seviyelerine geriledi.