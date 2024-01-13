Bitcoin fiyatında sert düşüş

ABD Menkul Kıymetler Borsa'ndan alınan karar kripto para piyasısını sert bir şekilde etkiledi. Bitcoin fiyatı yüzde 6,65 seviyesinde düşüşü yaşandı.
SEC'in spot Bitcoin ETF'lerine onay vermesiyle önce tepki vermedi ancak ETF emirlerinin gelmesinin ardından 49 Bin dolardan bir anda 42.755 dolara geriledi.
ABD Menkul Kıymetler Borsa SEC, spot Bitcoin ETF başvurularını onayladığını duyurması ve SEC Başkanı Gary Gensler, komisyonun Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatıldı. Yeni bir dişi başvuruya karşı karşıya olduğunun belirtilmesiyle koşulların değiştiği ifade edilmişti.
ABD'de federal mahkemenin SEC'in Grayscale'in başvurusunu reddetmesini hatalı bulduğunu belirten Gensler, sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesini düşündüğünü açıklamıştı.