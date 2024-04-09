Bitcoin için kabus senaryosu. Almanların dev bankasından kehanet gibi açıklama

Kaynak: OdaTV
Bitcoin için kabus senaryosu. Almanların dev bankasından kehanet gibi açıklama
Alman Deutsche Bank, Bitcoin ile ilgili kâbus gibi bir anket açıkladı. Yaptığı kapsamlı bir anketin sonuçlarını açıklayan Deutsche Bank, Bitcoin’in bu yılın sonunda 20 bin doların altına gerileyebileceğini açıkladı.

Alman Deutsche Bank, Bitcoin ile ilgili kâbus gibi bir anket açıkladı. Yaptığı kapsamlı bir anketin sonuçlarını açıklayan Deutsche Bank, Bitcoin’in bu yılın sonunda 20 bin doların altına gerileyebileceğini açıkladı. Ankete katılanların yüzde 38'i de Bitcoin'in yok olacağı görüşünde.

Geçen yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan Bitcoin, 2024'ün ilk çeyreğinde büyük bir ivme kazandı. Değerini yüzde 65 artırarak 73 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, yatırımcılarına büyük kazançlar sağlamaya devam ederken çok çarpıcı bir açıklama geldi.

‘YILSONUNDA 20 BİN DOLARIN ALTINI GÖRÜR’

Alman Yatırım Bankası Deutsche Bank tarafından yapılan bir ankete göre, tüketiciler Bitcoin'in kalıcılığı konusunda bölünmüş durumda. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri, dünyanın en büyük kripto para biriminin yıl sonuna kadar 20 bin doların altına düşmesini bekliyor.

50 BİN DOLARLIK KAYIP DEMEK!

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, tokenin mevcut fiyatından yaklaşık 50 bin dolar aşağı düşeceği ve en son 2022'deki derin ayı piyasasında görülen seviyelere geri döneceği tahmin ediliyor.

ARTACAĞI YÖNÜNDEKİ BEKLENTİ ZAYIF

Son dönemlerde Bitcoin'deki sert yükselişe rağmen 75 bin doların üzerine çıkacağını inanların azlığı ise dikkat çekici. Ankete katılan 3 bin 600'den fazla kişinin yalnızca yüzde 10'u, Bitcoin'in, bu yılın aralık ayı sonunda 75 bin doların üzerinde olacağını öngörüyor.

CAN ALICI SORU: BİTCOİN YOK OLUR MU?

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 40'ı, Bitcoin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde gelişeceğinden emin. Ancak ankete katılanların yüzde 38'i, ki oldukça yüksek bir oran, Bitcoin'in yok olacağı görüşünde.

70 BİN 700 DOLAR SEVİYESİNDE

Öte yandan bu sabah Bitcoin, yaklaşık yüzde 1,4'lük bir düşüşle 70 bin 700 dolar seviyesinden işlem görüyor. Token, Mart ortasında 73 bin 798 dolar ile zirve seviyesini görmüştü.

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