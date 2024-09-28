Bitcoin zirve yolunda

Eylül ayında kısmi olumlu hareketlenmeler yaşayan kripto paralar, ay sonuna doğru yukarı yönlü bir seyir sergiledi. Lider kripto para birimi Bitcoin, eylül ayına 58513 dolar seviyesinde başladıktan sonra ay içinde 52531 dolar seviyesine geriledikten sonra bu seviyeden toparlanmalar başlatarak dün 66490 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin’de görülen bu yükseliş yatırımcıların yüzünü güldürdü.

(4 SAATLİK BİTCOİN/DOLAR GRAFİĞİ)

Dünü 64784 – 66490 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 65692 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.40’da 66019 dolar seviyesinde yukarı yönlü seyrine devam ediyor.

ALTCOİNLERDE SON DURUM

Bitcoin’de görülen yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, altcoinlerde de yükselişlerin olduğu görülüyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, yeni günde yukarıyönlü bir seyir sergiliyor.

Dünü 2616 -2730 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü 2693 dolar seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2685 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

(4 SAATLİK ETHEREUM/DOLAR GRAFİĞİ)

Altcoinlerin bir diğer gözdesi olan Ripple ise sakin bir seyir sergiliyor. Dünü 0,5819 – 0,5971 dolar aralığında geçiren Ripple, günü 0,5885 dolar seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 0,5879 dolar seviyesinde bulunuyor.

(4 SAATLİK RİPPLE/DOLAR GRAFİĞİ)

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarında olduğu gibi kripto paralar tarafında da etkili oluyor. Geçtiğimiz Merkez Bankalarının faiz kararları etkisiyle dalgalı seyir sergileyen kripto paralar bu hafta yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

Gelecek hafta küresel piyasalarda yoğun veri akışları takip edilecek. ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları piyasalarında radarında bulunuyor. Bu veri Fed’in faiz kararını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu verinin etkisiyle piyasalarda hareketlenmeler görülebilir.

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