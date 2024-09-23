Bitcoin'de negatif hava dağılıyor

Amerika Merkez Bankası Fed, faizde 50 baz puanlık indirime gitmesi kripto para piyasının yönü değiştirdi. Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı. Negatif hava dağılırken, Bitcoin 64 bin dolar üzerinde tututmaya çalışıyor.

YENİ HAFTADA BİTCOİN

Yeni haftanın ilk gününde Bitcon 63.470 dolara kadar yükseldi. Ethereum 2.645 dolar seviyesinde fiyatlandı. Piyasa verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri 2,17 trilyon dolar. İşte bu piyasanın en büyüğü ise 1,26 trilyon dolarla Bitcoin. Ethereum'un piyasa değeri 319 milyar dolar olarak biliniyor.

Fed'in geçen hafta Fed'in faiz indirimiyle Bitcoin son bir ayın zirve seviyesine yükseldi. Kripto piyasasının lideri 68 bin 800 dolara yükseldi. Saat 11,42 itibarıyla 63 bin 579 dolar seviyesinde. Ethereum ise yüzde 2,8'lik bir artışla 2 650 dolardan fiyatlanıyor.

Kripto para sektöründeki gelişmeleri değerlendiren CoinTR, cuma günü ABD'deki Bitcoin ETF'lerine 92 milyon dolar, Ethereum ETF'lerine ise 2,9 milyon dolarlık giriş kaydedildiğini açıkladı.