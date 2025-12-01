Bitcoin, Kasım ayında değerinin yüzde 16,7’sini kaybetti ancak satış baskısının hafiflemesiyle geçen hafta toparlanarak yeniden 90 bin doların üzerine çıkmıştı.

Ancak kripto para piyasası aralık ayının ilk gününe sert düşüşle başladı. Güne 90 bin doların biraz üzerinde başlayan Bitcoin, yüzde 4,86 düşüşle 86 bin 535 dolara geriledi. Ethereum’da ise düşüş yüzde 5,46’ya gelirken 2 bin 841 dolara seviyesinden işlem görüyor.

Pazartesi günkü yeni satışların ardından yatırımcılar daha büyük düşüşlere hazırlanıyor.

FalconX’in APAC türev işlemleri sorumlusu Sean McNulty, “Aralık’a riskten kaçış modunda başladık. En büyük endişe, Bitcoin borsa yatırım fonlarına gelen zayıf girişler ve dipten alım yapan yatırımcıların yokluğu. Bu ay yapısal karşı rüzgarların devam etmesini bekliyoruz. Bitcoin’de bir sonraki kritik destek seviyesi olarak 80.000 doları izliyoruz” dedi.

SATIŞ DALGASI GELEN BİR AÇIKLAMA İLE TETİKLENDİ

Satış dalgası, Yearn Finance’in yETH likidite havuzunda bir "olay" araştırdığını açıklamasının ardından başladı. Raporlar, bir açığın saldırgana çok büyük miktarda yETH tokeni basma imkanı verdiğini, böylece havuzu geçersiz arzla doldurduğunu gösterdi.

Basit bir ifadeyle, bu açık birisinin yoktan token oluşturmasına olanak sağladı, bu da havuzun dayanak varlıklarına olan güveni zedeledi ve tüccarların çıkışa koşmasına neden oldu.