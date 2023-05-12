Bitcoin'den sert düşüş. Mart ayı ortasındaki seviyelere geriledi

Kripto para piyasalarında düşüş trendi devam ediyor. Piyasaların baş birimi olan Bitcoin ise yaklaşık 1 haftadır düşüş eğiliminde.

26 BİN SEVİYELERİNE GERİLEDİ

Bitoin'in Mart ayının ortalarındaki 26 bin 120 dolar seviyelerini yeniden test ettiği görülürken, konuyla ilgili Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz piyasa gelişmelerini şu şekilde değerlendirdi:

"Dün akşam saatlerinde The Information’ın yaptığı habere göre uzun süredir ABD düzenleyicileriyle yaşanan gerginlik ve dava süreçlerine maruz kalan Binance CEO’su CZ, Binance.US hisselerini satmaya çalıştığıydı. Ardından haber akışı SEC’in Bitcoin madencilik şirketi olan Marathon Diigital'e mahkeme celbi göndererek hedef almasıyla devam etti.

ABD’de regülasyon netliğinin bulunmaması, SEC’in kripto endüstrisine yaptığı baskının da artmasına neden olurken bu süreç kripto para piyasasındaki negatif dalgalanmaları tetiklemeye devam ediyor.

Makro gündemde ise dün ABD’den gelen ÜFE ve işsizlik haklarından yaralanma başvuruları vardı. ÜFE aylık bazda beklentilerin altında %0.2 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık ÜFE en son Ocak 2021’de görülen seviye olan %2.3’e geriledi. İşsizlik haklarından yaralanma başvuruları ise 245 bin kişi beklentilerine karşılık 264 bin kişi gerçekleşerek Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviye ulaştı.''

ABD'DEKİ VERİLERE RAĞMEN DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

''Bu veriler ışığında FED’in enflasyonla mücadele sürecinin olumlu sonuçlar verdiğini gösterip piyasalarda yıl sonuna doğru faiz indirimine gidebileceği beklentisi oluştursa da ABD hisse senedi endeksleri ve kripto piyasası negatif seyrini sürdürdü.

Kripto para piyasasının toplam değeri 1,07 trilyon dolar seviyesine gerilerken bu sabah saatlerinde Bitcoin 26 bin 300 dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Ethereum da 1.760 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinlerdeki baskı devam ederken son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan ARPA ve SRM çift haneli kazançlarla günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıkıyor."