Bitget Türkiye kullanıcıları, 30 Eylül'e kadar CoinTR'ye geçiyor

Üçüncü yılını kutlamaya hazırlanan yerli kripto para borsası CoinTR tarafından ilk olarak 16 Ağustos 2024'te paylaşılan Bitget Türkiye satın almasında sona gelindi. CoinTR'den yapılan Bitget Türkiye'den CoinTR'ye Geçiş Duyurusu başlıklı açıklamada, Bitget Teknoloji A.Ş. ticari unvanıyla ve Bitget Türkiye markasıyla faaliyet gösteren şirketin hisselerinin tamamının CoinTR marka adıyla bilinen METX Dijital Bilişim Teknoloji A.Ş. tarafından satın alındığı hatırlatıldı. Bitget Türkiye'nin 30 Eylül 2024 itibarıyla faaliyetlerini sonlandıracağı belirtilirken, dileyen kullanıcıların Bitget Türkiye hesaplarındaki bakiyelerinin tamamını CoinTR’ye transfer ederek sorunsuz bir geçiş süreciyle işlemlerine başarıyla devam edebileceği vurgulandı.

Bu ayın sonunda tamamlanması planlanan satın alma ve geçiş sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “CoinTR'nin Bitget Türkiye’yi satın alması, Türkiye kripto pazarındaki en yeni stratejik adımlardan biri. CoinTR, yeni yaşına hazırlanırken, bu satın almayla kullanıcı tabanını genişletiyor. Bitget Türkiye satın alması, yeni bir büyüme dönemine hazırlanan CoinTR’nin ekosisteme bağlılığını vurguluyor" dedi.

Transfer ve geçiş uygulaması 21 Eylül’de devreye alındı

CoinTR internet sitesinde yapılan açıklamada hızlı, kolay, güvenli ve sorunsuz hesap transferi için gerekli çalışmaların devam ettiği, bu hizmetin 21 Eylül’de devreye alındığı, hesap transfer özelliğinin aktif edildiği tarihte ayrıca bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Olabildiğince kusursuz bir geçiş süreci tasarlamak için çalıştıklarını belirten Ali Eşelioğlu, "Kullanıcılarımızın CoinTR'ye en hızlı şekilde, güvenle, destek hizmetlerimize diledikleri an erişerek geçmesi için titizlikle çalışıyoruz. Hesap transferi özelliğimizi devreye almamızla birlikte Bitget Türkiye kullanıcıları CoinTR'ye geçiş yaparak platformumuzun geniş alım-satım özelliklerinden, derin likidite ve dar makas aralığı avantajından ve kullanıcı dostu arayüzünden yararlanmaya başlamış oluyor. Transfer işlemini tamamlayan kullanıcılar kripto işlemlerine; uyum ve güvenlik konusunda küresel teknoloji standartlarını takip eden, MASAK tarafından denetlenen ve kripto varlık hizmet sağlayıcı lisansı için gerekli başvuruları gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi’ne dahil olan CoinTR’nin kullanıcısı olarak devam edecek” diye konuştu.

Bitget Türkiye satın almasının CoinTR için çok önemli bir stratejik adım olduğunu vurgulayan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Bu kapsamda Bitget Türkiye kullanıcılarının kripto yatırımcılığı serüvenlerine 30 Eylül'den sonra CoinTR kullanıcısı olarak devam etmelerini son derece önemsiyoruz. Hesaplarını CoinTR'ye taşıyan kullanıcılar için teşvikler tanımlayacağız. Bu teşvikleri, topluluğa verdiğimiz değerin, kullanıcılarımızın refahına dair hassasiyetimizin bir sembolü olarak görüyoruz. Topluluğumuzun ve kullanıcılarımızın da katkısıyla; aralarında eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Şakir Ercan GÜL'ün de olduğu, her biri geleneksel finans ve bürokraside uzun yıllara dayanan deneyime sahip üst yönetimimizle, Bitget Türkiye başta olmak üzere Türkiye kripto ekosistemine yaptığımız yatırımlarla, regülatif çerçevenin netleşmesini takiben başlayacak büyüme ve genişleme döneminde ekosistemin en önemli paydaşlarından biri olma hedefiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kriptoda yeni bir dönem başlayacak”

CoinTR’nin iki yılı aşkın süredir Türkiye’de ekosistemin daha da gelişmesi için ortak bir zemin inşa etmeye çalıştığını vurgulayan Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Akademi, sivil toplum, bürokrasi, düzenleyici kuruluşlar, kripto toplulukları ve çok daha fazlasıyla ilişki geliştirerek CoinTR’nin hiçbir zaman hız kesmeyecek büyüme yolculuğunun sağlam temellerini iki yılı aşkın sürede attık. Bitget Türkiye satın alması da bu sürecin önemli bir adımıydı. Güçlü marka kimliğimiz, günden güne yeni ürün ve hizmetlerle genişleyen ve onlarca kripto para biriminde dar makasta Türk Lirası ile işlem yapma olanağı sunan platformumuzla kriptoda yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız.”