Son yıllarda tüm dünyada sağlıklı yaşam trendleriyle popülerliği artan bitki çaylarının kontrolsüz kullanımı, uzmanları harekete geçirdi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yanlış veya aşırı miktarda tüketilmesinin fayda yerine ölümcül sonuçlara yol açabileceği bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Uzmanlar, özellikle uzun süreli ve yüksek doz kullanımın karaciğer ve böbrek yetmezliğine kadar varan riskler taşıdığı konusunda kamuoyunu uyardı.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENDİ: TOKSİK ETKİLER MASADA

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi (NCCIH) tarafından yayınlanan veriler, bitki bazlı ürünlerin, özellikle ekstre formunda alındığında, nadir de olsa karaciğer hasarına neden olabildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, bitki çaylarının içeriğindeki aktif bileşenlerin yüksek konsantrasyonlarda ilaç etkisi gösterdiğini ve doz aşımının bu organlar üzerindeki yükü ciddi derecede artırdığını bildirdi.

İngiliz Farmakoloji uzmanı Dr. Darren Roberts, bazı bitkilerin farmakolojik ajanlar içerdiğini ve bu bileşenlerin yanlış miktarda tüketildiğinde zehirlenmeye yol açabileceğini belirtti.

Dr. Roberts, "Bir bitki çayının faydalı olması, sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez. Örneğin sinameki gibi laksatif içerikli çayların aşırı tüketimi, potasyum ve elektrolit kaybına neden olarak kalp ritim bozukluklarını tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ÖLÜMCÜL RİSK TAŞIDI

Bitki çaylarının bir diğer tehlikeli yönü ise reçeteli ilaçlarla etkileşime girmesi. Mayo Clinic'ten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Elizabeth Lee, başta kan sulandırıcılar, diyabet ve tansiyon ilaçları olmak üzere birçok kronik hastalık tedavisinde kullanılan ilaçların bitki çaylarıyla reaksiyona girdiğini gözlemlediklerini aktardı.

Dr. Lee, sarı kantaron (St. John's Wort) gibi popüler bitkilerin antidepresan ve kan sulandırıcı ilaçların etkisini değiştirebildiğini, bunun da hayati tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Özellikle yüksek kafein içerikli yeşil ve siyah çayların dahi, aşırı tüketildiğinde bazı bireylerde çarpıntı, mide rahatsızlıkları ve uykusuzluk gibi yan etkilere sebep olduğu saptandı.

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Uzmanlar, hamile ve emziren kadınlar ile karaciğer veya böbrek rahatsızlığı bulunan kişilerin bitki çayı tüketiminde mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği konusunda kesin bir dille uyarıda bulundu.

Tıbbi Toksikoloji uzmanı Prof. Dr. Michael J. Balick, "Bilinçsiz kullanılan bazı bitki çayları rahim kasılmalarına neden olabilir ya da toksik maddeler süte geçerek bebeği etkileyebilir" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, aktarlardan alınan, içeriği ve menşei belli olmayan ürünlerde ağır metaller veya zararlı pestisitlerin bulunma riskinin de yüksek olduğu, bu durumun uzun vadede ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği bilimsel çalışmalarla kaydedildi.