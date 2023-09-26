Bitki mantarı insanda çıktı. Dünya'da bir ilk

Hindistan'da dünyada bir ilk olarak yeni bir vaka yaşandı. Bir hastanın boğazında bitki mantarı olduğu keşfedildi.

Bitki mantarı insanda çıktı. Dünya'da bir ilk

Cumhuriyet'in haberine göre, gümüş yaprak hastalığı, genellikle bitkilerde görülen bir mantar enfeksiyonu türüdür. Ancak, Hindistan'da yaşayan 61 yaşındaki bir mikologun boğazında bu nadir hastalığa yakalandığına dair ilk örnek, bilim dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Haziran 2023'te yayınlanan bir vaka çalışmasına göre, hastanın başvuru nedenleri arasında öksürük, ses kısıklığı, yorgunluk ve yutma güçlüğü yer alıyordu. Yapılan incelemeler sonucunda, hastanın soluk borusunun yanında irin dolu bir apsenin olduğu tespit edildi.

Laboratuvar testleri bakteri bulgusuna rastlamadı, ancak özel bir boyama tekniği sayesinde mantar hifleri, yani uzun, kök benzeri filamentler bulundu.

Mantar enfeksiyonları, genellikle ciltte görülen yaygın sorunlardır. Ancak, bu enfeksiyon, vücudun daha derin bölgelerine yerleşmiş gibi görünmektedir. Bu nedenle, tıp uzmanları bu nadir durumu tanımlamak için Dünya Sağlık Örgütü'nün mantar referans ve araştırma merkezine başvurdu.

İLGİNÇ VAKA

Bu ilginç vaka, insanlarda bitki hastalıklarının nasıl insanlara bulaşabileceği ve yayılabileceği konusunda dikkat çekmektedir. Ayrıca, hastanın bağışıklık sisteminin normal olduğu ve herhangi bir kronik hastalığı olmadığı göz önüne alındığında, bu vakanın daha da fazla araştırılması gerekmektedir.

Çalışmanın yazarları, "Alemler arası insan patojenleri ve potansiyel bitki rezervuarları, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışı açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır" şeklinde belirttiler.

Bu nadir enfeksiyonun neden ve nasıl oluştuğu tam olarak anlaşılamasa da, hastanın tedavi edildiği ve herhangi bir tekrarlamanın görülmediği bildirilmiştir. Bu vaka, bitki hastalıklarının insanlara nasıl bulaşabileceği ve bu tür enfeksiyonların nasıl tedavi edilebileceği konusunda önemli bir bilimsel ilgiyi çekmektedir.

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