Bitkisel yağ fabrikası akaryakıt imalathanesi çıktı

Adana’da bitkisel yağ üreten bir fabrikayı polis bastı. Fabrikanın atık yağ tedarik edip, kimyasal işlemlerden geçirerek piyasaya kaçak akaryakıt olarak sunduğu belirlendi.

Bitkisel yağ fabrikası akaryakıt imalathanesi çıktı

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bitkisel yağ üretimi yapan fabrikada kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Polis, bu bilgi üzerine fabrikaya baskın yaptı. Yapılan baskında fabrikanın atık yağ tedarik edip, kimyasal işlemlerden geçirerek piyasaya kaçak akaryakıt olarak sunduğu belirlendi.

Fabrikada yapılan aramalarda 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ü. gözaltına alındı.

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