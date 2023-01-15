Bitlis Ahlak SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bitlis Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde istihdam etmek üzere eğitici alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6 -Üniversitelerin 4 yıllık Eğitim Fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla Fen-Edebiyat Fakültelerinden veya Psikoloji, olojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet alanlarından lisans mezunu olan ve Sosyal Projelerde Tecrübe edinmiş kişiler.

7-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2021 veya 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 Puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

8-Kadın Müracaatçıların başvuruları kabul edilecektir.

9-Başvurular arasından, işe alınacak toplam personel sayısının 5 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanıp (yüksek puandan düşük puana doğru) mülakata Çağrılacaktır.

10- İlan tarihi itibariyle son 6 aydır Ahlat ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak.

11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

12- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Kimlik Belgesi Fotokopisi.

2-2021 veya 2022 Yılı KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi

4 - Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları için Formasyon Belgesi

5 - Güncel tarihli ikametgah ilmühaberi.

6- Adli sicil kaydı.(e-devletten alınabilir)

7- Aile Hekimi Sağlık Raporu