Bitlis Valiliğinden 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik açıklama

Sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğu ve yapılan detaylı incelemeler sonucunda herhangi bir zehirlenme vakasına rastlanmadığı bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde, söz konusu bölgede sağlık sorunu bulunan hayvanlara veya ölü köpek bedenlerine ulaşılmadığı açıklandı.

Ayrıca, bölge sakinleriyle yapılan görüşmelerde de herhangi bir zehirlenme olayının yaşanmadığı teyit edildi. Ahlat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen incelemelerde de sosyal medyada dolaşan görüntülerin olayı doğru bir şekilde yansıtmadığı kamuoyuna iletilmiştir. Valilik, konuyla ilgili olarak halkı bilgilendirirken, asılsız haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.