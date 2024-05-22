Bitlis'i sel aldı

Dün akşam saatlerinde Tatvan'da başlayan şiddetli gök gürültüsü, kısa süre sonra sağanak yağış ve ardından da doluya döndü.

Gök yarılmışçasına yağan yağmur, ilçedeki cadde ve sokakları göle döndürürken, peşi sıra gelen dolu ilçe merkezini beyazlara bürüdü.

Yarım saat boyunca devam eden yağış, ilçede hayatı felç etti. Bölge halkını panikleten şiddetli şimşekler, kara geceyi aydınlattı.

Şiddetli yağışların son bulmasının ardından iş yeri sahipleri dükkanlarına koşarak biriken suları tahliye etmeye çalıştılar.

Halk yağışları sebep olduğu selden dolayı yürüyemezken, araçlar da sular arasında ilerlemekte zorlandı. Bölgedeki ev ve iş yerlerinin bazılarını tamamen su bastı.

Yetkililer yaşanan doğal afet sonrasında hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirirken ilk defa böyle bir yağışla karşılaştıklarını söyleyen çevre halkı olayın şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti.