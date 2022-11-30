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Ahlat’taki cinayetin zanlısı Van’da yakalandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yol kenarında ölü bulunan M.Ç. isimli şahsın katil zanlısı, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT unsurlarınca kısa sürede yakalandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:02
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Bitlis’in Ahlat ilçesindeki cinayetin zanlısı Van’da yakalandı

Ahlat’taki cinayetin zanlısı Van’da yakalandı
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Ahlat ilçesi Kırkdönüm Mahallesi’nde 25 Kasım 2022 günü saat 14.30 sıralarında yol kenarında ateşli silahla vurulmuş vaziyette ölü olarak bulunan M.Ç. isimli şahsın öldürülmesi olayı ile çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bitlis ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının koordinesi sonucu katil zanlısı Van ilinde jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Olay şüphelisi H.A. isimli şahıs, 27 Kasım 2022 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ahlat T Tipi Cezaevine teslim edildi. Suçun faili olarak aranan kişilerin takip ve yakalanması için komşu il/ilçeler ile bilgi alışverişinde bulunmak ve gerekli koordineyi sağlamak için Van İl Jandarma Komutanlığı çalışmalarına devam edecektir” denildi.
(İHA)

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